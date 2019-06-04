Работа в Чехии: квоты на рабочие визы увеличили вдвое [ Редактировать ]
Правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему работников из Украины, передает "Сегодня".
"Речь идет об удвоении количества выдаваемых разрешений на работу", - сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек на заседании чешского Кабмина.
До сих пор количество новых работников, которые могли в течение одного года приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19 600. Теперь это количество увеличено до 40 000 человек.
Ранее сообщалось, что украинцы получат безвиз с еще одной страной.
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