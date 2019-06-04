Правительство Чехии удвоило годовые квоты по приему работников из Украины, передает "Сегодня".

"Речь идет об удвоении количества выдаваемых разрешений на работу", - сказал министр иностранных дел Чехии Томаш Петршичек на заседании чешского Кабмина.

До сих пор количество новых работников, которые могли в течение одного года приехать для трудоустройства в Чехии, составляло 19 600. Теперь это количество увеличено до 40 000 человек.

Ранее сообщалось, что украинцы получат безвиз с еще одной страной.