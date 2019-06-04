Во вторник, 4 июня, курс доллара на межбанке вырос на 5 копеек до 27,15 грн/доллар, курс в покупке до 27,10 гривен за доллар. Курс евро в продаже вырос на 19 копеек до 30,54 гривен за евро.

По данным компании "Укрдилинг", торги по доллару закрылись в диапазоне 27,1100 - 26,1500 грн/доллар, евро 30,5041 - 30,5464 грн/евро, российский рубль 0,4157 - 0,4165 грн/рубль.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует, что к концу года доллар может подорожать до 28,66 грн. Также сообщалось о том, что в НБУ назвали причину сокращений субсидий в Украине.