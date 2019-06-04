Досрочные выборы: в ЦИК зарегистрировали больше 30 кандидатов [ Редактировать ]
По состоянию на 4 июня 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 32 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах Верховной Рады Украины. Об этом сообщается в Facebook.
В частности, во вторник были зарегистрированы 11 кандидатов.
"Киевская область: Филимоненко Всеволод (избирательный округ №211, самовыдвижение), Леденева Анна (избирательный округ №214, самовыдвижение). Полтавская область: Бублик Юрий (избирательный округ №145, самовыдвижение), Линчевский Игорь (избирательный округ №148, самовыдвижение). Одесская область: Червачов Сергей (избирательный округ №140, самовыдвижение). Луганская область: Василец Олеся (избирательный округ №114, самовыдвижение)", - говорится в сообщении.
Также указано, что в Донецкой области были зарегистрированы Андрей Аксенов (избирательный округ №50, самовыдвижение), Дмитрий Чанов (избирательный округ №51, самовыдвижение), Наталья Иванова-Емельяненко (избирательный округ №60, самовыдвижение). Кроме того, в Днепропетровской области ЦИК зарегистрировал Валентина Грижука (избирательный округ №37, самовыдвижение) и Алену Товкун (избирательный округ №37, самовыдвижение).
"По состоянию на сегодня уже 32 зарегистрированных кандидата", - отмечается в сообщении.
Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду. Также в ЦИК утвердили почти 2 млрд бюджета.
по теме
Досрочные выборы: в ЦИК утвердили почти 2 млрд бюджета
В понедельник, 3 июня, Центральная избирательная комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета, выделенных на проведение внеочередных выборов в Верховную Раду
Досрочные выборы: в ЦИК упростили смену места голосования
Центральная избирательная комиссия (ЦИК) внесла изменения в постановление №893 от 13 сентября 2012 года
В ЦИК объявили о начале избирательного процесса
В четверг, 23 мая, председатель ЦИК Татьяна Слипачук объявила о начале избирательного процесса
НАТО продолжит помогать Украине - Столтенберг
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине
Политологи оценили шансы "партии мэров" избраться в парламент
"Партия мэров", которая будет принимать участие в парламентских выборах под брендом "Доверяй делам", имеет высокие шансы на преодоление 5% барьера и прохождение в парламент