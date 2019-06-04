По состоянию на 4 июня 2019 года Центральная избирательная комиссия зарегистрировала уже 32 кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах Верховной Рады Украины. Об этом сообщается в Facebook.

В частности, во вторник были зарегистрированы 11 кандидатов.

"Киевская область: Филимоненко Всеволод (избирательный округ №211, самовыдвижение), Леденева Анна (избирательный округ №214, самовыдвижение). Полтавская область: Бублик Юрий (избирательный округ №145, самовыдвижение), Линчевский Игорь (избирательный округ №148, самовыдвижение). Одесская область: Червачов Сергей (избирательный округ №140, самовыдвижение). Луганская область: Василец Олеся (избирательный округ №114, самовыдвижение)", - говорится в сообщении.

Также указано, что в Донецкой области были зарегистрированы Андрей Аксенов (избирательный округ №50, самовыдвижение), Дмитрий Чанов (избирательный округ №51, самовыдвижение), Наталья Иванова-Емельяненко (избирательный округ №60, самовыдвижение). Кроме того, в Днепропетровской области ЦИК зарегистрировал Валентина Грижука (избирательный округ №37, самовыдвижение) и Алену Товкун (избирательный округ №37, самовыдвижение).

"По состоянию на сегодня уже 32 зарегистрированных кандидата", - отмечается в сообщении.

Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду. Также в ЦИК утвердили почти 2 млрд бюджета.