В понедельник, 3 июня, Центральная избирательная комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета, выделенных на проведение внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.

Так, распределение средств утверждено на общую сумму 1 млрд 949 млн 620 тыс. гривен.

"ЦИК утвердил распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, на общую сумму 1 млрд 949 млн 620 тыс. гривен", - говорится в сообщении.

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При этом расходы ЦИК составляют 406 млн 802 тыс. 43 гривны. На избирательные комиссии распределено 51 млн 172 тыс. 292 грн, на участковые избирательные комиссии - 1 млрд 220 млн 431 тыс. 103 грн.

Кроме того, распределением предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн 214 тыс. 562 гривны.

Центризбирком утвердил и средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение внеочередных выборов в парламент.

Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду.