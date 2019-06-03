Досрочные выборы: в ЦИК утвердили почти 2 млрд бюджета [ Редактировать ]
В понедельник, 3 июня, Центральная избирательная комиссия утвердила распределение средств государственного бюджета, выделенных на проведение внеочередных выборов в Верховную Раду. Об этом сообщает пресс-служба Центризбиркома.
Так, распределение средств утверждено на общую сумму 1 млрд 949 млн 620 тыс. гривен.
"ЦИК утвердил распределение средств государственного бюджета Украины, выделенных на подготовку и проведение внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 года, на общую сумму 1 млрд 949 млн 620 тыс. гривен", - говорится в сообщении.
При этом расходы ЦИК составляют 406 млн 802 тыс. 43 гривны. На избирательные комиссии распределено 51 млн 172 тыс. 292 грн, на участковые избирательные комиссии - 1 млрд 220 млн 431 тыс. 103 грн.
Кроме того, распределением предусмотрен резерв средств, который составляет 271 млн 214 тыс. 562 гривны.
Центризбирком утвердил и средние нормы расходов окружной избирательной комиссии и средние нормы расходов для нужд участковых избирательных комиссий на подготовку и проведение внеочередных выборов в парламент.
Ранее в ЦИК открыли счет для сбора денег на регистрацию депутатов в Раду.
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