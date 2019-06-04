Украина и НАТО проведут дополнительные учения [ Редактировать ]
В июле НАТО и Украина проведут дополнительные совместные учения в Черном море. Об этом заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе, пишет ТАСС.
"В июле пройдут дополнительные учения в Черном море вместе с Украиной", - сказал он.
Столтенберг также заявил, что НАТО продолжит помогать Украине. По словам генсека, более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.
"Мы также продолжаем предоставлять мощную практическую поддержку в различных сферах. Более 40 млн евро будут выделены на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию. Союзники НАТО также помогают в военных тренировках Вооруженных сил Украины, и каждый день наши советники поддерживают реформы в сфере безопасности и обороны", - отметил он.
Зеленский в свою очередь выразил надежду на возобновление работы Комиссии "НАТО - Украина", которая сейчас заблокирована Венгрией.
"Мы надеемся, что будет возобновлен наш регулярный диалог в рамках Комиссии НАТО - Украина", - сказал он.
Ранее Столтенберг заявил, что НАТО продолжит помогать Украине.
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