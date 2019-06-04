НАТО продолжит помогать Украине - Столтенберг [ Редактировать ]
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.
Более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.
"Мы также продолжаем предоставлять мощную практическую поддержку в различных сферах. Более 40 млн евро будут выделены на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию. Союзники НАТО также помогают в военных тренировках Вооруженных сил Украины, и каждый день наши советники поддерживают реформы в сфере безопасности и обороны", - отметил он.
Напомним, что Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом.
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