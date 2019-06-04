Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс продолжит помогать Украине. Об этом он сказал в ходе совместного брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским в Брюсселе.

Более 40 млн евро выделят на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию.

"Мы также продолжаем предоставлять мощную практическую поддержку в различных сферах. Более 40 млн евро будут выделены на кибербезопасность и медицинскую реабилитацию. Союзники НАТО также помогают в военных тренировках Вооруженных сил Украины, и каждый день наши советники поддерживают реформы в сфере безопасности и обороны", - отметил он.

Напомним, что Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом.