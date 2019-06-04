Мелодрама "Красотка" сделала Джулию Робертс звездой мирового масштаба. 51-летняя актриса призналась, что едва не отказалась от роли из-за печального финала, передает cosmo.ru.

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История повествовала о судьбе девушки, которой решил помочь молодой богач. Но заканчивалась она грустно. Миллионер выбрасывал девушку из машины в каком-то грязном городском переулке. Он бросал ей в лицо пачку денег "на память" и уезжал.

Джулия не хотела сниматься в таком жестоком фильме, но ее утвердили на роль. Пока начинающая актриса думала, как ей лучше отказаться, судьба все решила за нее. Ленту собиралась снимать крохотная киностудия. Она разорилась и закрылась - буквально за один день. Продюсер взял сценарий и решил попытать счастья в "Диснее".

"А потом появился Гэри Маршалл (режиссер, снявший "Красотку" и "Сбежавшую невесту"). Я думаю, что он великий человек. Он решил встретиться со мной, потому что когда-то я была утверждена на роль. И он все изменил", - призналась Джулия в одном из интервью.

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