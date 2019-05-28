60-летняя популярная ведущая Лариса Гузеева опубликовала фото, из-за которого ее обвинили в неуважении к персоналу.

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В кадре актриса схватила за волосы девушку-стилиста в тот момент, когда та поправляла ей брюки. В комментарии к посту Лариса осыпала сотрудницу комплиментами и призналась, что давно хотела с ней поработать.

"Прекрасная моя Наташа-стилист. Обожаю и почти год ждала ее согласия на сотрудничество. Обычное утро перед съемками. Не спрашивайте, какой фирмы тапки - не скажу", - написала в Instagram звезда.

Фото Гузеевой вызвал массу критических отзывов. Многие подписчики обвинили артистку в неуважении к людям: "Прекрасная Наташа-стилист ваша рабыня, что так с ней обращаетесь?!", "С такой жестокостью схватили ее. Уберите фото. Она как рабыня у ваших ног".

Ранее сообщалось, что звезда "Кадетов" изменился до неузнаваемости и шокировал фанатов.