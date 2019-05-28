Ларису Гузееву обвинили в жестоком обращении со стилистом [ Редактировать ]
60-летняя популярная ведущая Лариса Гузеева опубликовала фото, из-за которого ее обвинили в неуважении к персоналу.
В кадре актриса схватила за волосы девушку-стилиста в тот момент, когда та поправляла ей брюки. В комментарии к посту Лариса осыпала сотрудницу комплиментами и призналась, что давно хотела с ней поработать.
"Прекрасная моя Наташа-стилист. Обожаю и почти год ждала ее согласия на сотрудничество. Обычное утро перед съемками. Не спрашивайте, какой фирмы тапки - не скажу", - написала в Instagram звезда.
Фото Гузеевой вызвал массу критических отзывов. Многие подписчики обвинили артистку в неуважении к людям: "Прекрасная Наташа-стилист ваша рабыня, что так с ней обращаетесь?!", "С такой жестокостью схватили ее. Уберите фото. Она как рабыня у ваших ног".
Ранее сообщалось, что звезда "Кадетов" изменился до неузнаваемости и шокировал фанатов.
по теме
Анна Седокова шокировала пышными формами (фото)
Популярная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила фанатов новым фото из спортзала
Сын Наташи Королевой ошарашил снимком с возлюбленной
17-летний Архип Глушко начал встречаться с 23-летней моделью Марией Слугиной
"Привезите дочку": Потап и Настя отправились в медовый месяц (видео)
Несколько дней назад Потап и Настя Каменских перестали скрывать свои отношения
Кончита Вурст шокировала эпатажным фото
Победитель конкурса "Евровидение-2014" Том Нойвирт, известный под псевдонимом Кончита Вурст, ошарашил поклонников
"Дуэт назывался бы NOGI": MARUV шокировала фото с Поляковой
Украинские певицы Оля Полякова и MARUV показали смелое совместное фото