Тина Кароль поразила снимком без макияжа [ Редактировать ]
Популярная украинская артистка Тина Кароль регулярно радует поклонников новыми снимками. Артистка на протяжении многих лет отдавала предпочтение яркому макияжу с акцентом на губах, однако в последних фотосессиях певица все чаще предпочитает нюдовые оттенки.
На своей странице в Instagram Тина поделилась кадром, на котором позирует в максимально естественном образе. Поклонники пришли в восторг от внешности певицы: "Такая нежная и женственная", "Тина, Вам без красной помады однозначно лучше".
#tinakarol #тинакароль Ph @little_puida
Публикация от Tina Karol (@tina_karol)
Ранее сообщалось, что Галкин пожаловался на Пугачеву, а также что Потап и Каменских поделились милым семейным фото.
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