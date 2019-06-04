Популярная украинская артистка Тина Кароль регулярно радует поклонников новыми снимками. Артистка на протяжении многих лет отдавала предпочтение яркому макияжу с акцентом на губах, однако в последних фотосессиях певица все чаще предпочитает нюдовые оттенки.

На своей странице в Instagram Тина поделилась кадром, на котором позирует в максимально естественном образе. Поклонники пришли в восторг от внешности певицы: "Такая нежная и женственная", "Тина, Вам без красной помады однозначно лучше".

Ранее сообщалось, что Галкин пожаловался на Пугачеву, а также что Потап и Каменских поделились милым семейным фото.