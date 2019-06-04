Урядові програми з підтримки агросектору розвивають українську економіку - Володимир Гройсман [ Редактировать ]
Експорт українських аграрних товарів зріс на 20 відсотків за останні чотири місяці, - про це на спеціалізованій виставці заявив прем'єр-міністр.
Володимир Гройсман запевнив, що урядові програми з підтримки аграріїв мають результат: виробництво розширюється, врожаї зростають. Зокрема, держава передбачила компенсацію вартості сільськогосподарської техніки, додаткові виплати на розвиток фермерства.
"Ми бачимо динаміку зростання заробітної плати для працівників у аграрній сфері - це є дуже добрим сигналом. З іншого, ми самі себе забезпечуємо продукцією і ми входимо в ТОП-10 найбільших експортерів, а по деяким - "номер один" у світі в аграрній продукції. І тому, для мене - це завжди була важлива підтримка агропромислового комплексу і ми утворили декілька років тому абсолютно нові програми, які і сьогодні в цьому році діють", - зазначив Володимир Гройсман, прем'єр-міністр України.
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