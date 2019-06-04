Закон проти "тролів". Сенат Сполучених Штатів одноголосно (що буває нечасто) схвалив нові санкції за втручання в американські вибори. Які саме? І кого можуть покарати? Це - в Конгресі з'ясовував Дмитро Анопченко.

Цей документ автори (серед яких впливовий демократ Річард Дурбін) назвали DETER Act - тобто: "Закон про захист виборів від тролів, які представляють ворожі режими". І тема захисту майбутніх виборів настільки актуальна, що схвалили його за спрощеною процедурою - без голосування, за одностайної згоди всіх без винятку сенаторів. І демократів, і республіканців.

У "законопроекті 1328" було всього 4 сторінки. Але це - не загальні слова із засудженням або стурбованістю... Законодавці наважились на незвичне нововведення, прирівняти спроби втрутитися в хід кампанії 2020 року, або вплинути на її результати - до порушення імміграційного законодавства.

В результаті затвердили по суті тільки дві санкції, але дуже жорсткі. "Заборона на отримання американських віз", при чому (це не вказано конкретно, але наслідки будуть саме такими), - заборона довічна. Або - якщо іноземець вже перебуває на території США - негайна депортація, і в перспективі - без права повторного в'їзду чи найменшої можливості будь-коли повернутися.

У заяві ще одного співавтора закону, республіканця Ліндсі Грема, йдеться: "не даючи іноземцям, які ... втручаються в наші вибори, приїжджати у Сполучені Штати, закон посилає сигнал ворожим державам у всьому світі - США не терпітимуть іноземне втручання..."

По суті, документ спрямований не проти якоїсь держави, а повинен змусити замислитись самих людей. І навіть не хакерів, а тих іноземців, хто називає себе "посередниками", "лобістами", "політконсультантами" і намагається грати на користь когось із кандидатів.

Чи продовжуватимуть вони спроби впливати на вибори - і не важливо - на чиєму боці? Адже тепер - вони назавжди можуть стати нев'їздними.