Мадонна очутилась в центре скандала [ Редактировать ]
Суд нью-йоркского района Манхэттен отклонил апелляцию американской певицы Мадонны, в которой она оспаривала разрешение на продажу ее личных вещей с аукциона, передает "УНН".
По его данным, суд признал, что певица не вправе препятствовать продаже вещей, среди которых числятся личные письма, фотографии и другие предметы. На аукцион GottaHaveRockandRoll.com их выставила бывшая подруга и консультант поп-дивы Дарлин Луц, работавшая с ней в период с 1981 по 2003 год.
Свое право на продажу она обосновала наличием соглашения от 2004 года с Мадонной, в котором та обязалась не опротестовывать любое решение Луц о том, как распорядиться с ее имуществом. Певица утверждает, что на тот момент не знала о том, что среди имущества, перешедшего Луц, были ее личные вещи.
Апелляция певицы была отклонена единогласным решением жюри присяжных. В апреле прошлого года суд снял временный запрет на продажу указанных предметов имущества, введенный в июле 2017 года по просьбе Мадонны.
В числе лотов - адресованное Мадонне письмо рэпера Тупака Шакура, в котором тот рассказал о причинах своего решения расстаться с ней. Послание датировано январем 1995 года, его стартовая цена составляла 100 тысяч долларов. Письмо было написано в исправительном учреждении, где Шакур отбывал наказание за сексуальное насилие. В 2015 году Мадонна вызвала фурор, признав, что встречалась с рэпером некоторое время до его убийства в 1996 году.
Ранее сообщалось, что Роберт Паттисон станет новым Бэтменом, а также Кристина Агилера снялась в откровенной фотосессии.
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