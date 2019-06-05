Во Львове дикий лось забежал в частный дом [ Редактировать ]
Во двор одного из спальных районов Львова забежал лось. Хозяин пытался выпустить животное, когда увидел, что тот истекает кровью - вероятно, ранение было получено, когда перепрыгивало через забор, передает "Сегодня".
Ни полиция, ни спасатели, которых вызвали на место, помочь не смогли - лось погиб. Тушу увезли на утилизацию. Для этого пришлось разобрать забор и пригнать экскаватор.
"Утром завтракаю с дочкой и слышу какой-то грохот у ворот. Я выхожу, а у меня лось на огороде стоит. Раненый. Я открыл ворота, чтобы может как-то вышел, но он весь в крови и стоял на месте. Я вызвал полицию", - рассказал хозяин дома Станислав Овчаренко.
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