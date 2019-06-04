Забавные и милые: как животные занимаются йогой (фото) [ Редактировать ]
Для поддержания физической формы люди регулярно занимаются спортом. Животные не стали исключением в этой ситуации.
Иногда они тоже могут порадовать забавными "упражнениями". "Фрешер" публикует милые снимки животных, которые решили познать азы йоги.
Смотрите также, какое домашнее животное вам подходит по нумерологии.
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