В среду, 5 июня, по всей Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

"5 июня в большинстве областей, грозы, днем (кроме северных и восточных областей) в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек, в южных и центральных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что синоптик дал неожиданный прогноз на лето 2019.