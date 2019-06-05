В Украине объявлено штормовое предупреждение [ Редактировать ]
Фото: Pixabay
В среду, 5 июня, по всей Украине объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.
"5 июня в большинстве областей, грозы, днем (кроме северных и восточных областей) в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек, в южных и центральных областях местами значительные дожди (I уровень опасности, желтый)", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что синоптик дал неожиданный прогноз на лето 2019.
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