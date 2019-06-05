6 июня православные отмечают большой праздник - Вознесение Господне. Этот день посвящен исходу Иисуса Христа в небесный храм Господа. Согласно Евангелию, на 40 день после Пасхи.

Этот праздник не имеет фиксированной даты и является переходным церковным праздником.

Интересно, что Вознесение Господне всегда приходится на четверг – также, как Пасха всегда приходится на воскресенье.

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Что можно делать на Вознесение:

Люди верили, что все, что в этот день попросить у Бога - исполнится. Но нельзя просить о богатстве, достатке - просить о деньгах можно только, если они нужны на лечение больного. Господь пошлет столько денег, сколько понадобится для него.

Накануне Вознесения "Христу на дорожку" пекут особые блины (их называют "Божья окутка", "онучки", "Христовы лапотки");

Девушки водят хороводы, в церквях проводятся службы;

Во многих регионах есть обычай ходить в этот день в гости по родным и знакомым - это в старину называлось "ходить на перепутье";

Соблюдать в душе мир и спокойствие;

Ночь перед праздником называют соловьиной. Считается, что трели соловья возвещают о Вознесении Господнем, поэтому ловить этих птиц в этот день нельзя - большой грех.

Приметы на Вознесение Господне

Если на Вознесение Господне погода была хорошей, то такой продержится и до дня Святого Михаила (21 ноября).

Дождь предвещал болезни и неурожай.

Также в этот день устраивали гадания. Девушки заплетали в косы несколько веточек березы. И, если веточки не завяли за десять дней до Троицы, то в этом году ожидалась свадьба.

Роса в этот день считается целебной, а травы усиливают и сохраняют свои лечебные свойства до наступления Ивана Купала (7 июля).

Вознесение Господне считается последним весенним праздником. Спустя 10 дней после Вознесения Господня православный мир отметит еще один двунадесятый праздник - Троицу.

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