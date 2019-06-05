Вознесение Господне 6 июня: что можно делать [ Редактировать ]
6 июня православные отмечают большой праздник - Вознесение Господне. Этот день посвящен исходу Иисуса Христа в небесный храм Господа. Согласно Евангелию, на 40 день после Пасхи.
Этот праздник не имеет фиксированной даты и является переходным церковным праздником.
Интересно, что Вознесение Господне всегда приходится на четверг – также, как Пасха всегда приходится на воскресенье.
Что можно делать на Вознесение:
- Люди верили, что все, что в этот день попросить у Бога - исполнится. Но нельзя просить о богатстве, достатке - просить о деньгах можно только, если они нужны на лечение больного. Господь пошлет столько денег, сколько понадобится для него.
- Накануне Вознесения "Христу на дорожку" пекут особые блины (их называют "Божья окутка", "онучки", "Христовы лапотки");
- Девушки водят хороводы, в церквях проводятся службы;
- Во многих регионах есть обычай ходить в этот день в гости по родным и знакомым - это в старину называлось "ходить на перепутье";
- Соблюдать в душе мир и спокойствие;
- Ночь перед праздником называют соловьиной. Считается, что трели соловья возвещают о Вознесении Господнем, поэтому ловить этих птиц в этот день нельзя - большой грех.
Приметы на Вознесение Господне
- Если на Вознесение Господне погода была хорошей, то такой продержится и до дня Святого Михаила (21 ноября).
- Дождь предвещал болезни и неурожай.
- Также в этот день устраивали гадания. Девушки заплетали в косы несколько веточек березы. И, если веточки не завяли за десять дней до Троицы, то в этом году ожидалась свадьба.
- Роса в этот день считается целебной, а травы усиливают и сохраняют свои лечебные свойства до наступления Ивана Купала (7 июля).
Вознесение Господне считается последним весенним праздником. Спустя 10 дней после Вознесения Господня православный мир отметит еще один двунадесятый праздник - Троицу.
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