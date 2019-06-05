Непредусмотренные личным бюджетом средства на срочную покупку, поездку, оплату ЖКХ и другие жизненные нужды, как правило, требуются без отлагательств - уже сегодня.

Именно поэтому займы в МФО, в том числе онлайн, рассматриваются в подобных ситуациях, как не очень выгодный, но все же вариант - здесь можно взять кредит довольно быстро. Сколько времени обычно требуется на оформление займа? Платит ли клиент чем-то за скорость выдачи, и если да, то чем?

Высокая скорость выдачи: есть ли недостатки?

Как и в случае с любыми МФО, за скорость выдачи кредита в течение 15-30 минут, наличными или на карту, клиент платит повышенными процентами и жесткими штрафами за просрочку. Перед тем, как взять деньги в долг, подумайте без преувеличения своих возможностей, сможете ли вы вернуть набежавшую сумму с процентами в срок.

Брать подобный кредит рекомендуется только в том случае, если деньги действительно нужны срочно, других источником финансов нет, и вы точно уверены, что сможете вернуть заем и проценты к указанной дате. Еще лучше, если в выбранной организации есть возможность досрочного погашения - так вы сможете сэкономить на процентах, если деньги у вас появятся раньше.

Из-за низких требований к заемщикам, МФО не соглашаются быстро оформить кредит на карту на большую сумму или на большой срок. То есть быстро взять большую сумму вряд ли получится. Займы онлайн или наличными лучше рассматривать, как последнюю альтернативу и брать только небольшие суммы до зарплаты - так вы не попадаете в финансовую кабалу.

Кредит на карту в Украине за 15 минут - это правда?

Если в многочисленных представительствах микрофинансовых организаций выдают наличные, то на сайтах аналогичных организаций можно оформить кредит онлайн.

Для подачи заявки обычно нужно заполнить анкету, указав актуальные и правдивые данные, а также приложить к ним отсканированные копии документов.

Отметим, что в большинстве случаев нельзя получить онлайн кредит без звонков доверенным лицам, указанным в анкете, или вам на работу. То есть, чтобы подтвердить вашу платежеспособность, агенты МФО, скорее всего, все же сделают несколько звонков вашим друзьям или начальству. Однако эти условия могут отличаться в зависимости от выбранной организации - где-то требования к заемщикам более строгие. Подробнее о том, можно ли получить кредит без звонков, тут.

Скорость рассмотрения заявки, как и скорость перевода денег на карту в случае положительного ответа, зависит от качества услуг выбранной организации. Теоретически рассмотреть ваше обращение и одобрить кредит на банковскую карту могут в течение 15 минут. Студентам, пенсионерам, заемщикам с плохой историей в кредите могут отказать или переводить его дольше.

Как правило, взять кредит онлайн можно в любом крупном городе, а у микрофинансовых организаций даже есть своя страничка для кредита онлайн в Днепре, в Одессе, во Львове и так далее. Условия выдачи могут отличаться для разных городов, поэтому внимательно читайте условия.

Для новых клиентов может быть доступен и без процентный кредит онлайн, но скорость его выдачи может быть дольше - новых клиентов проверяют тщательнее, а это отнимает время на рассмотрение документов и необходимые звонки по указанным в анкете контактам.