Вознесение Господне: как привлечь удачу в дом [ Редактировать ]
Вознесение Господне выпадает в 2019 году на 6 июня. Как нужно провести этот праздник и как привлечь удачу в дом, узнайте в нашем материале.
Сорок дней от Пасхи до Вознесения церковь призывает людей радоваться. В самом же празднике Вознесения соединяются и светлая печаль, и радость, и ожидание.
История Вознесения Господнего
После земной смерти Иисус еще сорок дней общался в образе человека со своими учениками, давая им наставления и благословляя на будущие апостольские свершения. По прошествии этих 40 дней Спаситель вознесся на Небеса, оставив ученикам важное послание о том, что он вернется на Землю. Это будет его второе пришествие, которое описано еще и в книге Апокалипсиса.
Согласно этому посланию, Христос придет, чтобы всех людей судить справедливым судом за совершенные грехи.
Согласно закону Моисееву именно на 40-й день все родители должны были приносить своих младенцев в храм, к Господу. И теперь в сороковой день после Воскресения Иисус Христос должен был, именно как Спаситель всего человечества, войти в небесный храм своего Отца.
Завершив общение с учениками, Иисус вместе с ними взошел на гору Елеон, находящуюся близ Иерусалима. Там он благословил учеников и вознесся ввысь в лучезарном облаке. От увиденного апостолы пришли в восторг и трепет.
Как привлечь удачу в дом на Вознесение
Постарайтесь посетить церковь и побывать на службе. В среду, накануне праздника, служится всенощная, а четверг - в день Вознесения Господня - проводится торжественная литургия, которая заканчивается чтением раздела Нового Завета, где написано о событиях Вознесения Господня.
По старинной народной традиции в день Вознесения Господня хозяйки пекут "лесенки" - это прямоугольные пироги с луком, украшенные перекладинами в виде символической лесенки - пути Христа на небеса.
На праздник Вознесения Господня также существует традиция обращаться Господу с молитвами о даровании здоровья и помощи в жизни.
По народным приметам именно после Вознесения Господня лето вступает в свои права, поэтому в этот день все радуются, украшают дом зеленью, ходят в гости к близким.
Существует обычай на Вознесение Господне "завивать березу". Ранее именно на праздник Вознесения девушки заплетали в косу несколько веточек березы и смотрели, не завянут ли они. Если до Троицы ветки оставались зелеными, судьба девушки сложится удачно.
Узнайте также, что нужно сделать на Вознесение Господне.
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