В среду, 5 июня, Кабинет Министров одобрил проекты указов президента об увольнении ряда председателей областных государственных администраций. Об этом на заседании сказал премьер-министр Владимир Гройсман, передают "Українськi Новини".

"Мы сегодня подаем президенту на увольнение ряд глав областных государственных администраций. Ожидаем, что Администрация президента совместно с Кабинетом Министров проработает механизмы отбора новых претендентов на эти должности", - сказал он.

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По словам премьера, в областях должны быть управленцы, которые несут ответственность на местах.

В свою очередь министр Кабинета министров Александр Саенко сообщил "Украинской правде", что правительство утвердило представления на увольнение глав Львовской, Донецкой, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Волынской, Николаевской, Сумской, Тернопольской, Хмельницкой, Черниговской областных госадминистраций и подаст соответствующие представления президенту.

"Сейчас перед нами стоит общая задача как можно быстрее найти профессиональных управленцев, которые будут нести ответственность за регион", - сказал Саенко.

Напомним, что Зеленский приехал в Брюссель с первым зарубежным визитом. Также президента уже пригласили в Польшу.