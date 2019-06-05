Приметы на 6 июня: что нельзя делать на Вознесение Господне [ Редактировать ]
Вознесение Господне - важный день для всех верующих. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения из мертвых больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. В 2019 году Вознесение Господне празднуется 6 июня.
Что нельзя делать на Вознесение
- Нельзя делать уборка по дому и другую работу. Этот день лучше провести в тихом семейном кругу.
- В Вознесение нужно соблюдать в душе мир и спокойствие. Постарайтесь не ссориться с близкими.
- В этот день нельзя произносить фразу "Христос Воскрес", поскольку в Вознесение из храмов выносят Плащаницу.
- В Вознесение Господне нельзя думать о плохом. Вместо этого советуют вспомнить умерших родственников.
- В старину запрещалось плевать и бросать мусор на улице, так как "можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих".
Приметы на Вознесение Господне
С Вознесением связан целый ряд народных примет.
- Так, солнечная и сухая погода на Вознесение означала, что земледельцы могли смело сеять теплолюбивые злаки.
- Если после Вознесения наступают жаркие дни, то в водоемах уже можно купаться, не боясь простуды.
- Считалось, что утренняя роса, собранная до восхода Солнца на Вознесение, обладала целебными свойствами
- Холод и дождь на Вознесение считался дурным знаком – предполагалось, что это сулит неурожай и болезни домашнего скота.
Узнайте также, что можно делать на Вознесение Господне.
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