Вознесение Господне - важный день для всех верующих. Согласно Евангелию, Иисус Христос после своего воскрешения из мертвых больше месяца пребывал на земле среди своих учеников и паствы. В 2019 году Вознесение Господне празднуется 6 июня.

Что нельзя делать на Вознесение

Нельзя делать уборка по дому и другую работу. Этот день лучше провести в тихом семейном кругу.

В Вознесение нужно соблюдать в душе мир и спокойствие. Постарайтесь не ссориться с близкими.

В этот день нельзя произносить фразу "Христос Воскрес", поскольку в Вознесение из храмов выносят Плащаницу.

В Вознесение Господне нельзя думать о плохом. Вместо этого советуют вспомнить умерших родственников.

В старину запрещалось плевать и бросать мусор на улице, так как "можно попасть в Христа, который приходит в дома под видом нищих".

Приметы на Вознесение Господне

С Вознесением связан целый ряд народных примет.

Так, солнечная и сухая погода на Вознесение означала, что земледельцы могли смело сеять теплолюбивые злаки.

Если после Вознесения наступают жаркие дни, то в водоемах уже можно купаться, не боясь простуды.

Считалось, что утренняя роса, собранная до восхода Солнца на Вознесение, обладала целебными свойствами

Холод и дождь на Вознесение считался дурным знаком – предполагалось, что это сулит неурожай и болезни домашнего скота.

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