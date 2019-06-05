Трехсторонняя контактная группа по Донбассу в Минске на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает "РБК-Украина".

По его словам предложение о снятии блокады с ОРДЛО внес представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.

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"Предложение было сделано от господина Кучмы. и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик, добавив, что снятие блокады могло бы стать "большим прорывом".

При этом Сайдик заметил, что введение против ОРДО и ОРЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".

Ранее сообщалось, что на заседании ТКГ договорились о новом перемирии на Донбассе.