ТКГ рассмотрит вопрос о снятии блокады с ОРДЛО [ Редактировать ]
Трехсторонняя контактная группа по Донбассу в Минске на следующем заседании обсудит снятие экономической блокады с отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом заявил спецпредставитель ОБСЕ в ТКГ Мартин Сайдик, передает "РБК-Украина".
По его словам предложение о снятии блокады с ОРДЛО внес представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма.
"Предложение было сделано от господина Кучмы. и это было поддержано участниками из ОРЛО и ОРДО. Это будет на рассмотрении в экономической подгруппе в следующий раз", - сказал Сайдик, добавив, что снятие блокады могло бы стать "большим прорывом".
При этом Сайдик заметил, что введение против ОРДО и ОРЛО блокады весной 2017 года стало тем фактором, который способствовал "разрыву сторон".
Ранее сообщалось, что на заседании ТКГ договорились о новом перемирии на Донбассе.
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