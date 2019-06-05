Диверсия и провокация: в АП сделали резонансное заявление [ Редактировать ]
Заместитель главы Администрации президента Украины по вопросам информационной политики Кирилл Тимошенко инициировал служебное расследование относительно идентичности определенных фрагментов выступления президента Владимира Зеленского на совместном брифинге с президентом Европейского Совета Дональдом Туском и выступления Петра Порошенко на съезде партии "Европейская солидарность".
Предварительно установлено, что работники МИД Украины, готовили тезисы для брифинга президента Владимира Зеленского, параллельно продолжали работать на Петра Порошенко.
При этом содержание и повестку дня переговоров Владимира Зеленского с руководителями ЕС и НАТО формировался отдельно работниками Администрации президента Украины. Поэтому представители предыдущей власти не имели влияния на вопросы, которые президент Владимир Зеленский обсуждал с европейскими партнерами и друзьями Украины.
В случае подтверждения частного сотрудничества государственных служащих МИД с Петром Порошенко будут сделаны жесткие управленческие, дисциплинарные и кадровые выводы.
"Расцениваем это, как диверсию со стороны отдельных работников Министерства иностранных дел и сознательную провокацию со стороны команды Петра Порошенко", - отметили в АП.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский отправил омбудсмена по правам ребенка с важным поручением в Грузию. а также Зеленский встретился с Могерини.
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