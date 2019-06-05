Советник президента Украины Михаил Федоров в среду, 5 июня, выступил с речью на форуме "Digitalization: business talk, open opportunities", где рассказал о цифровизации государства и отчитался о первой деятельности на пути к "стране в смартфоне".

"Есть поручение от президента - "драйвить" классные проекты, чтобы они быстрее принимались и реализовывались на национальном и региональном уровнях", - сказал Федоров.

Он также добавил, что цифровизация страны должна быть комплексной, а не точечной.

"Лоскутной" подход к использованию цифровых технологий не поможет получить существенные преимущества для экономики и граждан Украины. Вместо выборочной цифровизации, что улучшает качество определенных систем или сфер жизни граждан, Украина должна двигаться к полному и всеобъемлющего перехода на цифровые технологии", - акцентировал советник.

Федоров также сказал, что в последнее время силами волонтеров и государства были сделаны определенные шаги на пути к цифровизации Украины, однако этого недостаточно. Шаги должны быть комплексными. Чиновники должны как можно меньше контактировать с людьми.

"Мы будем продолжать внедрение многих необходимых для общественности и страны проектов, касающихся цифровой экономики, электронного управления, цифровых инфраструктур. Относительно электронного управления, наш план заключается в объединении электронных услуг в так называемое "единое окно". Мы сделаем их более удобными для граждан, решим вопрос электронной идентификации. Мы понимаем уровень проблем, мешающих развитию цифровой экономики. Прежде всего это связано с доступом к Интернету", - отметил советник Зеленского.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский отправил омбудсмена по правам ребенка с важным поручением в Грузию. а также Зеленский встретился с Могерини.