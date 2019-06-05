В среду, 5 июня, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.

Глава государства поблагодарил Федерику Могерини за сохранение постоянного внимания Совета ЕС по иностранным делам к вопросам поддержки Украины и безопасности на востоке страны, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и политику непризнания незаконной аннексии Крыма.

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Участники встречи договорились об усилении совместного давления на Россию с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных. Также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения Минских договоренностей и поддержки украинских граждан, проживающих на временно оккупированной Россией территории Украины.

Кроме того, глава государства сообщил о планах по активизации реформ в приоритетных сферах. Это - борьба с коррупцией, судебная реформа, реформа СБУ.

Раньше сообщалось о том, что Зеленский поедет в Грузию. А также Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе.