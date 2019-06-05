Зеленский встретился с Могерини: что обсудили политики [ Редактировать ]
В среду, 5 июня, в Брюсселе президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с вице-президентом Европейской комиссии, Верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерикой Могерини.
Глава государства поблагодарил Федерику Могерини за сохранение постоянного внимания Совета ЕС по иностранным делам к вопросам поддержки Украины и безопасности на востоке страны, а также за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины и политику непризнания незаконной аннексии Крыма.
Участники встречи договорились об усилении совместного давления на Россию с целью освобождения украинских моряков и всех политических заключенных. Также обсудили дальнейшие шаги в контексте выполнения Минских договоренностей и поддержки украинских граждан, проживающих на временно оккупированной Россией территории Украины.
Кроме того, глава государства сообщил о планах по активизации реформ в приоритетных сферах. Это - борьба с коррупцией, судебная реформа, реформа СБУ.
Раньше сообщалось о том, что Зеленский поедет в Грузию. А также Зеленский обратился к России из-за обострения конфликта на Донбассе.
по теме
Смерть империи: Зеленский сделал резкое заявление о Евросоюзе
Президент Владимир Зеленский провел встречу с президентом ЕС Дональдом Туском
Рада не рассмотрела законопроект Зеленского об импичменте
Депутаты не включили в повестку дня законопроект Зеленского
Зеленский назначил представителя президента в Конституционном суде
Президент назначил своего представителя в Конституционном суде Украины
Первая встреча Зеленского с Юнкером: чего ожидают в Еврокомиссии
Еврокомиссия подтвердила, что встреча Зеленского и Юнкера состоится, а также рассказали о своих ожиданиях
Стефанчук призвал Раду рассмотреть законопроекты Зеленского
Представитель президента в Верховной Раде Украины Руслан Стефанчук призвал депутатов рассмотреть законопроекты Зеленского