У США травмовану бабусю "закружили" на гелікоптері [ Редактировать ]
Запаморочливий порятунок. В Аризоні травмовану під час прогулянки в горах 75-річну бабусю евакуювали гелікоптером. Однак люлька з пасажиркою раптом стала швидко обертатися довкола своєї осі.
Врешті пілотові вдалося стабілізувати спорядження, постраждалу доправили до лікарні. Пригода на стані пенсіонерки не позначилася.
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