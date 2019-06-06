В сеть попало забавное видео, в котором фигурируют животные. Кот устраивается посидеть на мягком боку одной из лежащих на полу собак, которая принимает это благосклонно. Но тут вмешивается друг ретривера, который "присваивает" кота себе: хватает за шиворот, стаскивает вниз и уносит в сторону. А для верности еще и обнимает друга лапами, чтобы тот не сбежал.

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Кот при этом не выглядит слишком счастливым. Пользователей сети позабавило это проявление "собачьей ревности". Хотя некоторые решили, что собака действовала по команде хозяина.

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