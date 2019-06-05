Когда настроения нет, а поднять его очень хочется - все средства хороши. Этой птице и ее владельцам никогда не бывает грустно, потому что они нашли оригинальный способ всегда быть на волне позитива. Бумажная полоска с нарисованными глазками мгновенно меняет птицу, а результат смешит всех вокруг, пишет "Хроника.инфо".

Пользователи Instagram в восторге от такой затеи и благодарят изобретательных хозяев за отличное настроение, которое дарят им эти смешные фотографии.

Ранее сообщалось, что в квартире известного художника обнаружили более 80 кошек.