В Вашингтоне девушка впервые купила лотерейный билет и сорвала джекпот, передает "УНН".

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Американка сорвала лотерейный куш с первой попытки. "Я никогда ранее не покупала лотерейные билеты. Бывало, что мне их дарили. Но сама не покупала. А решив попробовать - не прогадала, ведь я выиграла 100 тыс. долл. с первого раза", - сказала она.

Победительница планирует потратить выигрыш на благотворительность.

Ранее сообщалось, что девушка сорвала джекпот в день рождения.