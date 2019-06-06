Девушка впервые купила лотерейный билет и сорвала джекпот [ Редактировать ]
В Вашингтоне девушка впервые купила лотерейный билет и сорвала джекпот, передает "УНН".
Американка сорвала лотерейный куш с первой попытки. "Я никогда ранее не покупала лотерейные билеты. Бывало, что мне их дарили. Но сама не покупала. А решив попробовать - не прогадала, ведь я выиграла 100 тыс. долл. с первого раза", - сказала она.
Победительница планирует потратить выигрыш на благотворительность.
Ранее сообщалось, что девушка сорвала джекпот в день рождения.
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