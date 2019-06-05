На юге Харьковской области обнаружили перегузню. Отмечается, что это - редкое животное, которое занесено в Красную книгу Украины. Всего в Украине насчитывается около 100 особей. Преимущественно животное можно встретить на территории Донецкой, Луганской и Запорожской областях, передают местные СМИ.

Охотится этот маленький хищник чаще в сумерках или ночью. День предпочитает проводить в норах. Причем, животное не строит их самостоятельно, а поселяется в покинутых "домах" грызунов, в основном - в степи, реже - в кустарниках, долинах рек или на окраинах лесных массивов.

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Стоит отметить, что это не первая особь данного вида, которую находят в Харькове. Так, в 2017 году прохожие нашли детеныша перегузни недалеко от железнодорожной колеи. В результате, малыша отдали частный зоопарк под Харьковом, где его нарекли Тигрой.

Ранее сообщалось, что в квартире известного художника обнаружили более 80 кошек.