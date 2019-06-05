Под Харьковом нашли редкое животное (фото) [ Редактировать ]
На юге Харьковской области обнаружили перегузню. Отмечается, что это - редкое животное, которое занесено в Красную книгу Украины. Всего в Украине насчитывается около 100 особей. Преимущественно животное можно встретить на территории Донецкой, Луганской и Запорожской областях, передают местные СМИ.
Охотится этот маленький хищник чаще в сумерках или ночью. День предпочитает проводить в норах. Причем, животное не строит их самостоятельно, а поселяется в покинутых "домах" грызунов, в основном - в степи, реже - в кустарниках, долинах рек или на окраинах лесных массивов.
Стоит отметить, что это не первая особь данного вида, которую находят в Харькове. Так, в 2017 году прохожие нашли детеныша перегузни недалеко от железнодорожной колеи. В результате, малыша отдали частный зоопарк под Харьковом, где его нарекли Тигрой.
Ранее сообщалось, что в квартире известного художника обнаружили более 80 кошек.
по теме
Во Львове дикий лось забежал в частный дом
Хозяин пытался выпустить животное, но увидел, что тот истекает кровью
ДТП с маршруткой в Харькове: появилась причина аварии
В Харькове маршрутное такси столкнулось с малотоннажным автомобилем, в результате ДТП пострадали 15 человек
В Харькове маршрутка влетела в авто, пострадали 15 человек
Происшествие случилось около 8:30 на проспекте Тракторостроителей
В Харькове "заминировали" 31 объект
Информация о взрывчатке в 23 зданиях Харькова, аэропорта и 7 больницах поступило в полицию 3 июня в 10:30
В Днепре собака растерзала подростка
В пятницу, 31 мая, бездомная собака напала на 15-летнюю девочку, которая возвращалась домой