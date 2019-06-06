Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма в Киеве на брифинге 6 июня заявил, что считает, что в деле об освобождении 24 задержанных РФ у Керченского пролива украинских моряков будут сдвиги, передает "УНН".

"Это настолько сложная проблема (освобождение заложников - ред.), в том числе по морякам. Я также считаю, что по морякам будут сдвиги. Тем более с учетом решения Международного суда. Давайте немножко подождем. Я в этом плане не слишком оптимист", - заявил Кучма на брифинге для журналистов в четверг.

Ранее сообщалось, что Кучма объяснил инициативу снять блокаду с Донбасса, а также в Минске договорились о новом перемирии.