Кучма объяснил инициативу снять блокаду с Донбасса [ Редактировать ]
Представитель Украины в трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма прокомментировал вчерашнее заявление об инициативе отмены экономической блокады оккупированных территорий Донбасса, сообщает "112.ua".
По словам Кучмы, никакой блокады не существует, а вопрос о снятии временного ограничения на перемещение грузов и товаров поднимается на заседаниях в Минске постоянно.
Напомним, 5 июня, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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