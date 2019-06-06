Представитель Украины в трехсторонний контактной группе в Минске Леонид Кучма прокомментировал вчерашнее заявление об инициативе отмены экономической блокады оккупированных территорий Донбасса, сообщает "112.ua".

По словам Кучмы, никакой блокады не существует, а вопрос о снятии временного ограничения на перемещение грузов и товаров поднимается на заседаниях в Минске постоянно.

Напомним, 5 июня, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

А также в Минске договорились о новом перемирии