Женщина обнаружила жуткую находку в выпечке (фото) [ Редактировать ]
Жительница Мелитополя купила сосиску в тесте в местном магазине, который находится на ул. Героев Украины. На фото видно, что выпечка кишит живыми опарышами, передают местные СМИ.
Жуткими фотографиями женщина поделилась в социальных сетях.
Ранее сообщалось, что на дне моря ученые обнаружилди интересную находку, а также в метро Харькова нашли труп женщины.
по теме
Освобождение моряков: Кучма сделал заявление
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма сделал заявление на брнифинге
Зеленский отправил президентский самолет за украинскими детьми в Грузию
Десять детей семьи Сусляков вернутся в Украину
"Государство в смартфоне": у Зеленского сделали заявление
На следующей неделе запланирована первая экспертное обсуждение проекта концепции "Государство в смартфоне"
Отставка Зеленского: президент отреагировал на петицию
При этом он предложил требовать от депутатов проголосовать за предложенный им законопроект об импичменте
Вера Брежнева похвасталась пикантными формами (фото)
Известная певица, бывшая солистка "ВИА Гра" Вера Брежнева удивила поклонников новым фото