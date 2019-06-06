Устойчивое и длительное прекращение огня на Донбассе - это ключевой вопрос для возвращения мира, и вчерашняя встреча Трехсторонней контактной группы в Минске дала сдержанный оптимизм относительно дальнейшего урегулирования военного конфликта. Об этом во время совместного брифинга с руководителем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонидом Кучмой подчеркнула пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, сообщает пресс-служба президента.

В то же время в СМИ появилось много интерпретаций по переговорам. Юлия Мендель уверила, что Леонид Кучма никогда не утверждал, что украинским военным нельзя открывать огонь.

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"Фраза, которая разошлась в СМИ, вырванная из контекста. В контексте речь шла о том, что это взаимное обязательство. В Минских соглашениях прописано остановки огня", - подчеркнула Мендель.

Юлия Мендель отметила, что за время военных действий на Донбассе другая сторона постоянно провоцировала украинских военных. Незаконные вооруженные формирования устанавливали гранатометы в детсадах, школах, на крышах жилых домов. Поэтому надо разработать механизмы разведения сил.

Со своей стороны Леонид Кучма подчеркнул, что ему понравился тон разговора во время вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы.

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"Возникла мысль, что есть желание что-то изменить, сдвинуть с места все проблемы, которые сегодня существуют. Основные проблемы - это вопрос безопасности, освобождения наших заложников, наших моряков", - заявил руководитель украинской делегации в ТКГ.

Участники брифинга также отметили, что краеугольным камнем для украинской делегации в ТКГ есть национальные интересы страны, ее территориальная целостность и суверенитет.

Ранее сообщалось, что в России назвали условия для переговоров с Украиной.