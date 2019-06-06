Кучма рассказал детали заседания ТКГ [ Редактировать ]
Устойчивое и длительное прекращение огня на Донбассе - это ключевой вопрос для возвращения мира, и вчерашняя встреча Трехсторонней контактной группы в Минске дала сдержанный оптимизм относительно дальнейшего урегулирования военного конфликта. Об этом во время совместного брифинга с руководителем украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонидом Кучмой подчеркнула пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель, сообщает пресс-служба президента.
В то же время в СМИ появилось много интерпретаций по переговорам. Юлия Мендель уверила, что Леонид Кучма никогда не утверждал, что украинским военным нельзя открывать огонь.
"Фраза, которая разошлась в СМИ, вырванная из контекста. В контексте речь шла о том, что это взаимное обязательство. В Минских соглашениях прописано остановки огня", - подчеркнула Мендель.
Юлия Мендель отметила, что за время военных действий на Донбассе другая сторона постоянно провоцировала украинских военных. Незаконные вооруженные формирования устанавливали гранатометы в детсадах, школах, на крышах жилых домов. Поэтому надо разработать механизмы разведения сил.
Со своей стороны Леонид Кучма подчеркнул, что ему понравился тон разговора во время вчерашнего заседания Трехсторонней контактной группы.
"Возникла мысль, что есть желание что-то изменить, сдвинуть с места все проблемы, которые сегодня существуют. Основные проблемы - это вопрос безопасности, освобождения наших заложников, наших моряков", - заявил руководитель украинской делегации в ТКГ.
Участники брифинга также отметили, что краеугольным камнем для украинской делегации в ТКГ есть национальные интересы страны, ее территориальная целостность и суверенитет.
Ранее сообщалось, что в России назвали условия для переговоров с Украиной.
по теме
Освобождение моряков: Кучма сделал заявление
Глава украинской делегации в Трехсторонний контактной группе Леонид Кучма сделал заявление на брнифинге
В Минске началось заседание ТКГ
Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе начала заседание
Украина будет добиваться "урожайного перемирия" - Кучма
Одним из первых вопросов, которые Украина должна поднять во время переговоров, должен стать вопрос безопасности в целом
Брифинг Зеленского и Кучмы: президент сделал важное заявление
Президент Украины Владимир Зеленский встретился с членами украинской делегации Трехсторонней контактной группы
Зеленский отправил президентский самолет за украинскими детьми в Грузию
Десять детей семьи Сусляков вернутся в Украину