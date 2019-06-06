Скандал в Одеській області. За півтора місяця до виборів нечесні кандидати почали використовувати брудні політичні технології. Йдеться про так званих "двійників" у списках. Більше - в матеріалі.

Іван Фурсін - народний депутат з Одещини. Уже двічі обирався до парламенту від свого 138 округу. Кілька днів тому дізнався про існування псевдородича - одесита з таким самим ім'ям, прізвищем та по-батькові.

"Я посетил центральную избирательную комиссию, они мне подтвердили устно, что такой есть пакет документов на человека, у которого полностью совпадает имя с моим. Я с ним, конечно, не знаком. Более того, у меня не настолько распространенная фамилия. Уверен, что это не родственник и не однофамилец, а это операция - специальная такая технология", - розповідає Іван Фурсін, народний депутат, "Воля народу".

Цю інформацію опублікувало одеське видання "Траса-Е95". Справжнє ім'я псевдокандидата - Віктор Дегтярьов. Ось він. Йому 29. Проживає у місті Одеса. Місяць тому подав документи в Державну міграційну службу - на зміну ім'я та прізвища. Ось копія свідоцтва. З таким папірцем можна отримати новий паспорт і стати зовсім іншою людиною.

Аби знайти Віктора, їдемо до його помешкання. Ніхто не відповідає, але сусіди за фото впізнають його одразу:

"Он, по-моему, шофер, здесь живет. Днями видел. Я его знаю с малолетства, я здесь с 2006 года".

Бачили нещодавно:

"Пару дней назад".

Ані про його політичні амбіції, ані про нову особу тут ніхто не знає.

"Проживає тут, служив у внутрішніх військах, ходив тут у погонах, думали може в міліції працював. Не очікував такого, я з ним постійно спілкувався, разом в футбол грали, коли ще малим був - бігали".

Зазвичай, охочих видати себе за іншу людину шукають нечесні політики - щоб нашкодити конкурентам.

"Мы считаем, что это является недобросовестной предвыборной технологией относительно определенных кандидатов, которые имеют имя, известны и делают что-то для людей. На сегодня, наше законодательство не такое, как у ряда европейских стран. Я надеюсь, что в дальнейшем это будут квалифицировать как нарушение, вплоть, до снятия кандидатуры", - зазначила Марина Оксюта, юрист.

Справжній Іван Фурсін упевнений - такі нечесні методи конкурентів свідчать про його успішну роботу.

"У нас, получается, в стране - рейдерским способом можно украсть имущество, теперь - имя. Это значит, что все не защищены - и депутаты и граждане не защищены государством от таких посягательств. В политику идут люди нечистые на руку. Значит, что люди не хотят в честной борьбе побеждать и что меня боятся мои конкуренты и не допустить моего избрания. Пытаются конкурировать не честным образом - не работой на округе и с избирателями, не агитацией - а вот таким запрещенным приемом", - наголосив Іван Фурсін, народний депутат, "Воля народу".

Головна ж проблема - у законодавстві, яке дає змогу використовувати нечесні методи боротьби, кажуть юристи. Народний депутат Іван Фурсін уже заявив - звертатиметься в поліцію та суд. За його словами, вирішити проблему виборчого законодавства не намагалася жодна влада, тому вже найближчим часом планує внести до парламенту необхідні поправки, щоб захистити виборців і кандидатів.

Скандал на 138 виборчому окрузі вже засудили і в Комітеті виборців України й назвали "чорною" технологією, що має на меті ввести виборців в оману. Чи не є зміна особи - маніпулюванням законом, - ми вже запитали в Державній міграційній службі. І обов'язково розкажемо, що нам відповіли, а головне - хто ж стоїть за черговою виборчою технологією.