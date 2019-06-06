Пятнадцать человек погибли в результате крупной дорожной аварии с участием туристического автобуса в Дубае. Об этом сообщает полиция эмирата в Twitter в четверг, 6 июня.

Авария произошла сегодня вечером на шоссе Шейха Мохаммеда бин Зайеда. Еще пять человек, находившихся в автобусе, получили тяжелые ранения. Всего в транспортном средстве с оманскими номерами находился 31 пассажир.

При этом национальности пассажиров и другие подробности происшествия пока не сообщаются.

Раньше сообщалось о том, что грузовик попал в ДТП на мосту и повис в воздухе, а также в Харькове маршрутка влетела в авто.