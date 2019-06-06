В Грузии разбился частный вертолет, в котором находились три человека. Все они погибли на месте, сообщает "УНН".

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Вертолет потерпел крушение в Казбегском районе Грузии, неподалеку от горной вершины Куро. По данным издания, он принадлежал гостинице Rooms в поселке Степанцминда. Все трое находящиеся на борту вертолета, летчик и два сотрудника отеля, погибли.

На месте работают пожарные и "скорая помощь".

Ранее сообщалось, что под Ривне разбился военный вертолет Ми-8, а также что в России экстренно сел пассажирский самолет.