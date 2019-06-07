В пятницу ночью, 7 июня, на Донбассе боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Отмечается, что ситуация на Донбассе обострилась. Боевики дерзко нарушили Минские договоренности и атаковали ВСУ с применением артиллерии.

"В результате вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Семеро - получили ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.

Напомним, 5 июня, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

А также в Минске договорились о новом перемирии.