Война на Донбассе: украинские силы понесли потери [ Редактировать ]
В пятницу ночью, 7 июня, на Донбассе боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения. Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.
Отмечается, что ситуация на Донбассе обострилась. Боевики дерзко нарушили Минские договоренности и атаковали ВСУ с применением артиллерии.
"В результате вражеских обстрелов погибли двое военнослужащих Объединенных сил. Семеро - получили ранения. На обстрелы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации наши подразделения дали адекватный ответ, уничтожив огневые точки противника. Потери врага уточняются", - говорится в сообщении.
Напомним, 5 июня, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.
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