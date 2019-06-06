Условия о снятии торговой блокады с оккупированной части Донбасса остаются неизменными. Любые попытки снять экономическую блокаду и покупать продукцию захваченных боевиками предприятий подпадают под статью "Финансирование терроризма".

Указ экс-президента Украины Петра Порошенко от марта 2017 года имел три предпосылки для своей отмены, об этом сказал заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Юрий Грымчак, пишет "Громадське".

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Он отметил, что представитель Украины в Трехсторонней контактной группе в Минске Леонид Кучма и спикер президента Владимира Зеленского Юлия Мендель повторили условия для снятия блокады, прописанные в указе пятого президента Петра Порошенко от 15 марта 2017 года.

"Первая - прекращение огня. Вторая - обмен или освобождение военнопленных и заложников. И третий пункт - возвращение активов государства Украины и частных активов, которые были захвачены боевиками", - отметил Грымчак.

Заместитель главы МинВОТ подчеркнул, что снятие блокады без выполнения всех трех вышеупомянутых пунктов является незаконным.

Напомним, 5 июня, представитель Украины в ТКГ Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с отдельных районов Донецкой и Луганской областей.

А также в Минске договорились о новом перемирии.