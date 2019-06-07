В пятницу ночью, 7 июня, на Донбассе боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения. В пресс-службе Министерства внутренних дел рассказали детали случившегося.

В МВД рассказали, что на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.

"Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.

Напомним, что украинские силы понесли потери. В связи с обострением ситуации президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о России.