Смерть военных на Донбассе: в МВД рассказали подробности [ Редактировать ]
В пятницу ночью, 7 июня, на Донбассе боевики атаковали подразделения ООС в районе Новолуганского, в результате чего погибли двое военнослужащих и еще семеро получили ранения. В пресс-службе Министерства внутренних дел рассказали детали случившегося.
В МВД рассказали, что на окраине поселка Новолуганское Бахмутского района ночью 7 июня вражеская мина калибра 120 мм. попала в блиндаж.
"Во время обстрела погибли двое военнослужащих Национальной гвардии "Азов" (в/ч 3057), еще восемь бойцов получили ранения различной степени тяжести", - говорится в сообщении.
Напомним, что украинские силы понесли потери. В связи с обострением ситуации президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о России.
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