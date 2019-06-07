Известная певица Анна Седакова, которая не устает удивлять своих поклонников откровенными фото, опубликовала в Instagram "свежый" снимок. На нем артистка позирует полностью голой, прикрывая самые пикантные участки своего тела одной лишь гитарой.

В подписи к публикации Анна отметила, что это особенное для нее фото, которое ждало подходящего времени для соцсетей.

Мнения поклонников звезды разделилось: одни восхитились внешностью и смелостью Седоковой, а другие, наоборот, обвинили в пошлости и попросили не развращать детей, которые смотрят профиль знаменитости.

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