"Тебя же смотрят дети": Седокову обвинили в пошлости [ Редактировать ]
Известная певица Анна Седакова, которая не устает удивлять своих поклонников откровенными фото, опубликовала в Instagram "свежый" снимок. На нем артистка позирует полностью голой, прикрывая самые пикантные участки своего тела одной лишь гитарой.
В подписи к публикации Анна отметила, что это особенное для нее фото, которое ждало подходящего времени для соцсетей.
Мнения поклонников звезды разделилось: одни восхитились внешностью и смелостью Седоковой, а другие, наоборот, обвинили в пошлости и попросили не развращать детей, которые смотрят профиль знаменитости.
Ранее сообщалось, что Ирина Билык впервые рассказала о предложении Коляденко, а также Жанна Бадоева раскрыла секрет похудения.
по теме
Анна Седокова поделилась пикантным фото и нарвалась на критику
Популярная 36-летняя певица Анна Седокова в очередной раз спровоцировала своих подписчиков откровенным образом
Ларису Гузееву обвинили в жестоком обращении со стилистом
60-летняя популярная ведущая Лариса Гузеева опубликовала фото, из-за которого ее обвинили в неуважении к персоналу
Анна Седокова шокировала пышными формами (фото)
Популярная певица и бывшая участница группы "ВИА Гра" Анна Седокова взбудоражила фанатов новым фото из спортзала
Нюша расстрогала снимком с дочерью (фото)
Популярная 28-летняя певица Нюша не так часто радует поклонников новыми снимками
Известную актрису высмеяли за неопрятный внешний вид
Популярная актриса Эми Шумер не так давно стала мамой