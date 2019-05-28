43-летняя Жанна Бадоева поделилась с подписчиками интересными советами. Телеведущая рассказала, что никогда не сидела на диетах, потому что не видит смысла "жить и мучить себя невкусной едой".

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По словам Жанны, в детстве ее даже советовали отвести ко врачу из-за "болезненного вида". До первых родов она была худой. Бадоева прокомментировала особенности своей фигуры.

"У меня просто такая фигура: руки и ноги худые, а остальное - нет. Всю жизнь стараюсь правильно подбирать одежду, чтобы выглядеть как следует. Таким образом ввожу вас в заблуждение", - призналась ведущая передачи.

Поддерживать форму звезде помогают домашние питомцы. "Мой главный бьюти-хак: хочешь похудеть - заведи собаку, хочешь сильно похудеть - заведи две или три!" - заявила Бадоева.

Ранее сообщалось, что Анна Седокова шокировала пышными формами.