Жанна Бадоева раскрыла свой главный секрет похудения [ Редактировать ]
43-летняя Жанна Бадоева поделилась с подписчиками интересными советами. Телеведущая рассказала, что никогда не сидела на диетах, потому что не видит смысла "жить и мучить себя невкусной едой".
По словам Жанны, в детстве ее даже советовали отвести ко врачу из-за "болезненного вида". До первых родов она была худой. Бадоева прокомментировала особенности своей фигуры.
"У меня просто такая фигура: руки и ноги худые, а остальное - нет. Всю жизнь стараюсь правильно подбирать одежду, чтобы выглядеть как следует. Таким образом ввожу вас в заблуждение", - призналась ведущая передачи.
Поддерживать форму звезде помогают домашние питомцы. "Мой главный бьюти-хак: хочешь похудеть - заведи собаку, хочешь сильно похудеть - заведи две или три!" - заявила Бадоева.
Ранее сообщалось, что Анна Седокова шокировала пышными формами.
по теме
Звезда "Кадетов" изменился до неузнаваемости и шокировал фанатов
Звезда "Кадетов" Борис Корчевников занимает пост ведущего в одной из популярных российских передач
Известный российский комик попал в базу "Миротворца"
Популярный российский юморист Михаил Галустян попал в базу украинского сайта "Миротворец"
Свадьба Потапа и Каменских: сколько пара потратила на торжество
В четверг, 23 мая, состоялась свадьба Потапа и Насти Каменских
81-летнюю Аду Роговцеву экстреннно госпитализировли
В понедельник, 27 мая, легендарная украинская актриса театра и кино Ада Роговцева попала в больницу
Сын Наташи Королевой ошарашил снимком с возлюбленной
17-летний Архип Глушко начал встречаться с 23-летней моделью Марией Слугиной