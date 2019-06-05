Ирина Билык впервые рассказала о предложении Коляденко [ Редактировать ]
Во время конкурса Miss Blonde Ukraine 2019, где Билык и Коляденко были ведущими, Дмитрий заявил, что мечтает о дочке, и встал на одно колено, презентовав певице кольцо.
Однако спустя некоторое время стало известно, как на столь неожиданную ситуацию отреагировала сама певица. В эфире одной из украинских передач Билык рассказала о том, как отреагировала на предложение Коляденко.
"Я сама в шоке. К нашей паре всегда были прикованы пристальные взгляды поклонников. Но я не знала, что Дима готовит именно такой сюрприз. Конечно, сказала, что подумаю", - сказала Билык.
Напомним, ранее Коляденко позвал Ирину Билык замуж.
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