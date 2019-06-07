Под Киевом из-за халатности отца умер ребенок [ Редактировать ]
В селе Петропавловская Борщаговка, Киево-Святошинского района произошла жуткая трагедия. 2-летний ребенок упал с окна 8-этажа и разбился насмерть, передает пресс-служба Нацполиции Украины.
Известно, что отец с сыном поднялись на 9 этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На 8 этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно. В это время ребенок наклонилась и упал на землю.
Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статьи 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.
На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, эксперты, работники ювенальной превенции.
Фото: Нацполиция
Ранее сообщалось, что под Киевом ребенок упал в люк.
по теме
Родился в рубашке: под Киевом ребенок чудом спасся от смерти
В пятницу, 7 июня, в селе Кожанка Фастовского района в салоне авто взорвался газовый балон
Зеленский отправил президентский самолет за украинскими детьми в Грузию
Десять детей семьи Сусляков вернутся в Украину
В Днепре на пляже утонул школьник
Предварительно, в воде у юноши началась судорога - и он моментально ушел под воду с головой
Зеленский отправил омбудсмена по правам ребенка с важным поручением в Грузию
Дело касается возвращения в Украину 10 детей семьи Сусляков