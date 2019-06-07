В селе Петропавловская Борщаговка, Киево-Святошинского района произошла жуткая трагедия. 2-летний ребенок упал с окна 8-этажа и разбился насмерть, передает пресс-служба Нацполиции Украины.

Известно, что отец с сыном поднялись на 9 этаж в лифте и по лестнице пошли вниз. На 8 этаже мужчина поставил мальчика на подоконник, чтобы он посмотрел в окно. В это время ребенок наклонилась и упал на землю.

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Сейчас решается вопрос об открытии уголовного производства по статьи 166 (Злостное невыполнение обязанностей по уходу за ребенком или за лицом, в отношении которого установлена ​​опека или попечительство) Уголовного кодекса Украины.

На месте происшествия работали следственно-оперативная группа Киево-Святошинского отдела полиции, эксперты, работники ювенальной превенции.

Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что под Киевом ребенок упал в люк.