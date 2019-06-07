Родился в рубашке: под Киевом ребенок чудом спасся от смерти [ Редактировать ]
В пятницу, 7 июня, в селе Кожанка Фастовского района в салоне авто взорвался газовый балон. Отмечается, что в это время внутри сидели мужчина и его 3-летний сын, сообщает пресс-служба Нацполиции Киевской области.
Ребенка доставили в реанимационное отделение больницы, где медики диагностировали 40% ожогов тела. Его доставили в тяжелом состоянии в реанимацию. Кроме того, пострадал и отец мальчика - он получил ожоги обоих рук
По данным правоохранителей, мужчина перевозил в автомобиле 30-литровый газовый баллон, который взял для собственных нужд. Когда авто подъехал к месту назначения, то емкость взорвалась.
На данный момент следствие устанавливает все детали происшествия.
Фото: Нацполиция
Ранее сообщалось, что под Киевом ребенок упал в люк, а также в Ривне отец на авто переехал ребенка.
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