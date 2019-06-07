В пятницу, 6 июня, в Василькове Киевской области двухлетний ребенок упал в канализационный колодец. Это случилось во время прогулки с его мамой. Она вела сына за руку, и когда мальчик наступил на люк, не удержала, и ребенок провалился, передает "Информатор".

Мальчика доставили в местную больницу, где его обследуют врачи.

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На месте происшествия работали сотрудники следственно-оперативной группы и ювенальной превенции. Аварийный люк огородили защитной лентой.

Фото: Нацполиция

Ранее сообщалось, что пьяная мать оставила ребенка на подоконнике и уснула, а также в Виннице ученица распылила в школе газ.