В Балтском районе Одесской области произошел жуткий инциндент. Женщина, которая все девять месяцев скрывала беременность от окружающих, родила малыша, а потом выбросила в дворовой уборной. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отмечается, что после родов женщине понадобилась медицинская помощь, знакомые заподозрили, что что-то случилось, но мать ребенка уверяла, что у нее просто случился выкидыш.

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Вскоре, в выгребной яме обнаружили мертвого новорожденного ребенка. Стало известно, что смерть наступила в результате асфиксии.

Спустя некоторое время, женщина все таки признала свою вину и объяснила свой поступок тем, что попросту не имела возможности воспитывать третьего ребенка.

Женщине сообщили о подозрении в убийстве своего новорожденного ребенка. В рамках начатого по ст. 117 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка) уголовного производства ей избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста. Такое преступление наказывается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на тот же срок.

Ранее сообщалось, что под Ривне в ДТП пострадали двое детей, а также под Днепром ребенок выстрелил в 7-летнего брата.