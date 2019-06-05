Во вторник, 4 июня, в городе Вольногорск, который находится в Днепропетровской области, 14-летний мальчик выстрелил в голову своему 7-летнему брату. Ребенка немедленно госпитализировали, а подросток, испугавшись, убежал из дома. Об этом на своей странице в Facebook сообщил первый заместитель главы Национальной полиции Украины Вячеслав Аброськин.

"Еще раз акцентирую, что любое оружие - это опасность. Сейчас лето и дети остаются без присмотра. Только за последние сутки двое детей 2004 и 2008 года рождения утопились в Ивано-Франковской и Львовской областях. Нам, взрослым, стоит уделять больше внимания нашим детям. Берегите себя и детей", - написал Вячеслав Аброськин.





Ранее сообщалось, что мужчина выстрелил себе в голову на глазах у жены.