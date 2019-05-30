Женщина родина в машине на глазах у детей [ Редактировать ]
Жительница американского штата Невада приняла у себя роды в машине по пути в больницу, а десятилетний сын снимал происходящее на видео, передает Daily Mail.
Майк Энтони Аддисон вез беременную жену Руди Нейпир на плановый осмотр у врача. Супруги попросили своего сына Джейдена записать поездку на видеокамеру. Внезапно женщина закричала из-за начавшихся схваток.
Когда Аддисон понял, что жена не шутит, он принялся говорить на камеру разные успокаивающие вещи. Затем мужчина передал слово сыну и двум дочерям, находящимся на задних сиденьях. Джейден повернул камеру на себя и шутливо сказал: "Поторапливайся".
Нейпир и новорожденную девочку благополучно доставили в больницу и вскоре выписали.
"Я занимался разными "вещами" на переднем сиденье моих автомобилей… Но присутствовать на родах и вести машину, в которой помимо жены сидят три ребенка...", - написал отец в Facebook, сопроводив пост видеороликом рождения дочери Джоли Таверн Аддисон (Jolee Lavergne Addison). Запись стала вирусной и собрала больше девяти миллионов просмотров.
Ранее сообщалось, что горе-родители потеряли младенца по пути из роддома, а также девушка узнала о беременности во время родов.
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