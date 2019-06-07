США поставили жесткий ультиматум Турции: что случилось [ Редактировать ]
Исполняющий обязанности министра обороны Соединенных штатов Америки Патрик Шанахан заявил министру обороны Турции Хулуси Акару о том, что США прекратят участие Турции в программе F-35 к 31 июля в связи с решением союзника НАТО продолжить закупку российской системы противоракетной обороны.
В письме от 6 июня министру обороны Шанахан сказал, что у Турции еще есть время для того, чтобы изменить курс по ракетной системе С-400. И в тоже вовремя он показал график того, как будет развиваться сотрудничество по истребителю следующего поколения.
Напомним, США уже давно заявляют, что решение Турции о покупке российского оборудования несовместимо с его ролью как в НАТО, так и в программе F-35.
Раньше сообщалось о том, что президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Анкара будет совместно производить с Москвой системы обороны С-500. Об этом Эрдоган сказал в субботу, 18 мая, после завершения сделки с Россией о покупке систем С-400.
Отмечается, что представители Соединенных Штатов назвали покупку Турцией системы противоракетной обороны С-400 "крайне проблематичной", заявив, что это поставит под угрозу партнерство Анкары и Вашингтона. Речь идет о совместной программе истребителя F-35, поскольку это поставит под угрозу самолеты.
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