Еврокомиссия предложила начать переговоры о вступлении двух государств в Европейский Союз. Об этом говорится в коммюнике ЕК в связи с утверждением ежегодной оценки выполнения реформ в странах Западных Балкан и Турции.

В ЕС считают, что Албания и Северная Македония выполняют необходимые условия для начала переговоров о вступлении этих страны в политическое объединение.

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"Прошедший год был годом позитивных перемен в регионе. Албания и Северная Македония продемонстрировали твердую приверженность продвижению по пути к ЕС и достигли конкретных результатов, которые должны быть необратимыми. Вот почему мы рекомендуем сегодня, чтобы Совет ЕС начал переговоры о присоединении к ЕС с Албанией и Северной Македонией", – сказала глава дипломатии ЕС Федерика Могерини.

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В свою очередь еврокомиссар по вопросам расширения и политики добрососедства Йоханнес Хан считает, что "Албания и Северная Македония воспользовались возможностью и реализовали реформы, особенно в областях, которые Совет ЕС определил как ключевые в июне 2018 года".

Ранее в Евросоюзе сделали заявление о будущем Украины. Также в ЕС призвали Украину повременить с новым рынком электроэнергии.